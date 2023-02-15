В Приморье умер известный дальневосточный ученый

Юрий Анатольевич Наумов. Фото: vvsu.ru

Юрий Анатольевич Наумов был знаком многим из научной среды, он занимался географией, экологией, преподавал в должности профессора в Находкинском филиале ВГУЭС (ВВГУ), постоянно исследовал новое и отстаивал интересы простого народа тем, что пытался сохранить природу нетронутой и незапятнанной. В ночь с 29 на 30 января известный дальневосточный ученый ушел из жизни после тяжелой болезни. Прощание с ним состоялось в начале февраля.

– Юрий Анатольевич всегда болел душой за родной край и активно участвовал в жизни города. На счету ученого почти 30 научных статей и работ, несколько изданных книг прозы и поэзии, – тепло отзываются коллеги и соратнике о Юрии Наумове.

«КП – Владивосток» пообщалась с активистом движения «Совет экологической безопасности» Лирой Ивлевой и узнала, каким еще помнят исследователя:

– Впервые увидела Юрия Наумова 23 апреля 2008 года на общественных слушаниях проектной документации нефтеперерабатывающего завода, который планировался в 700 метрах с наветренной стороны от Находки.

1 марта 2014 года он стал соорганизатором митинга против этого гигантского завода. После этого протестного мероприятия Юрий Анатольевич подвергся давлению, но чем мог помогал. Проект то переносился во Врангель, то возвращался, каждый раз меняя название. Победить этот проект удалось лишь в октябре 2019-го.

Юрий Наумов входил в состав экспертной комиссии Дальневосточной межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Крест». Он стоял на страже природы нашего Приморья, высаживал кедры, учил нас защищать наши права на благоприятную окружающую среду. Юрию Анатольевичу действительно справедливо присвоено звание заслуженного эколога России. Свою профессиональную деятельность он начал в 1972 году…

3 февраля 2023 года состоялось прощание с нашим соратником и учителем. Пришло много людей. Все ощущали потерю, скорбь...

Сейчас продвигается менее гигантский, чем ВНХК, но тоже опасный проект химического завода вблизи города Находки. Мы все осознаем, насколько труднее будет без помощи Юрия Анатольевича.

Познакомиться с библиографией Ю.А. Наумова можно здесь.

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