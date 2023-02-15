О погоде рассказали синоптики портала Примгидромет. Фото: Мария АНАНОВА

Синоптики портала «Примгидромет» рассказали, какая погода ожидается в крае в четверг, 16 февраля. По информации специалистов, в край ворвется потепление, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали синоптики, в ночь на 16 февраля на погоду в крае повлияет антициклон. Осадки он не вызовет, похолодание продолжится, столбики термометров опустятся на 2-5 градусов. Днем ситуация изменится. Из-за китайского циклона облачность накроет большую часть территории Приморья, а вместе с ней придет и потепление. Температура воздуха поднимется от +1°C на юге до -10°C на севере. Снегопад по-прежнему не предвидится.

Ночь четверга, 16 февраля, во Владивостоке обещает быть морозной и без осадков. Днем ветер с северо-запада сменит свое направление на юг. В городе потеплеет до -3…-6°C.

Напомним, что главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказывал о погоде на вторую декаду февраля.

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