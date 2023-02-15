Товар пробила, а деньги в карман: кассир гипермаркета обогатилась почти на миллион рублей в Приморье

Торговой организации причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Приморье суд вынес приговор экс-кассиру гипермаркета. Женщину признали виновной в присвоении средств в крупном размере. Ущерб организации составил почти один миллион рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Злоумышленница работала кассиром в гипермаркете в Славянке в Хасанском районе с октября по декабрь 2021 года. Как рассказали в прокуратуре Приморского края, 26-летняя сотрудница проводила операции по отмене покупок на кассовом оборудовании и присваивала себе деньги, в то время как товар был продан покупателям.

Торговой организации причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей. В суде женщину признали виновной в преступлении по части 3 статьи 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев. Суд также удовлетворил гражданский иск организации о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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