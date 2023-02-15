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НовостиВладивосток15 февраля 2023 6:29

Товар пробила, а деньги в карман: кассир гипермаркета обогатилась почти на миллион рублей в Приморье

В Славянке бывшая сотрудница гипермаркета получила условный срок за отмены покупок на кассе
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Торговой организации причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей.

Торговой организации причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Приморье суд вынес приговор экс-кассиру гипермаркета. Женщину признали виновной в присвоении средств в крупном размере. Ущерб организации составил почти один миллион рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Злоумышленница работала кассиром в гипермаркете в Славянке в Хасанском районе с октября по декабрь 2021 года. Как рассказали в прокуратуре Приморского края, 26-летняя сотрудница проводила операции по отмене покупок на кассовом оборудовании и присваивала себе деньги, в то время как товар был продан покупателям.

Торговой организации причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей. В суде женщину признали виновной в преступлении по части 3 статьи 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев. Суд также удовлетворил гражданский иск организации о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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