В Приморье молодым авторам и исполнителям вручили краевые премии в области культуры и искусства

Церемония награждения состоялась 14 февраля. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

Молодым приморским авторам и исполнителям, которые стали лауреатами премии в области культуры и искусства, вручили дипломы в краевой филармонии 14 февраля. Награды передала заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказала Елена Бронникова, в конкурсе приняли участие 120 человек, 40 из них получили премии, а в конце 2022 года – деньги.

– Мы унаследовали от наших предков великую страну и русскую культуру. Наша с вами задача ее не только сохранить, но и приумножить. Премия правительства Приморья станет постоянной и будет поощрением для тех, кто любит край и, развивая свой талант, радует жителей.

Лауреатами стали приморцы от 14 до 35 лет из Владивостока, Дальнегорска, Находки, Лучегорска, Партизанска и Уссурийска. Они проявили себя в одном из направлений – музыкальном, театральном и хореографическом, изобразительном искусстве и литературе.

– Для любого молодого автора и исполнителя это потрясающая возможность выделиться, сделать так, чтобы тебя заметили. Какие бы шаги ты ни делал в вокальной, танцевальной, театральной сферах, это видят, ценят и за это награждают. Считаю, что таких премий должно становиться больше, чтобы молодой состав творческого круга в Приморье видел, что его ценят. Я уверен, что за кадром еще остается много ребят не менее талантливых, чем те, кто сегодня побывал на сцене, – поделился лауреат в театральной номинации, актер краевого театра молодежи Сергей Рюмкин.

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.