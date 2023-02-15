От премии до колонии один приказ: директор муниципального предприятия на Чукотке обвиняется в растрате

Ущерб предприятия составил 95 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

На Чукотке завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального предприятия Билибинского района. По версии следствия, он незаконно подписывал приказы о своем премировании и получал повышенную заработную плату. Если вину нарушителя докажут в суде, то он рискует отправиться в колонию или заплатить крупный штраф. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

В СУ СК России по Чукотскому автономному округу сообщили, что с апреля по май 2022 года обвиняемый использовал свое служебное положение и незаконно подписал приказы о своем премировании, превысив максимально возможный размер своей премии, и выплате себе единовременной доплаты к зарплате. Ущерб предприятия составил 95 тысяч рублей.

Во время расследования мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме. Директор обвиняется в совершении двух преступлений (часть 3, статья 160 УК РФ). Суд определит дальнейшую судьбу нарушителя.

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