Фрукты, овощи и алкоголь: стало известно, какие продукты взлетели в цене в Приморье

Фрукты и овощи традиционно дорожают зимой. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе Приморскстата рассказали, что в январе 2023 года по сравнению с прошлым месяцем цены выросли на 0,8%. А если сравнивать с январем 2022 года, то рост достиг 11,3%. Непродовольственные товары почти не подорожали, а вот свежие витамины… Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фрукты и овощи традиционно дорожают зимой. Огурцы и помидоры – вот лидеры повышения цен. Они прибавили 9% к стоимости. Следом расположились свёкла (+8%), морковь и капуста (+5) и лук репчатый (+4%). А если говорить о фруктах, то существенно ценники изменились у винограда (+11%) и лимонов (+14%).

Есть и хорошие новости. Подешевели мука, хлопья из злаков, сахар и ряд круп.

Прирост цен на алкоголь в январе составил 2%. Это случилось из-за того, что в России повысились розничные цены, ниже которых спиртное продаваться не может.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.