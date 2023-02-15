Борис Кубай рассказал о вероятности мощного снегопада в Приморье

Если говорить об озвученной в интернете «точной» дате мощных снегопадов, то верить ей не стоит. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Главный синоптик края Борис Кубай высказался насчет модельных расчетов на месяц вперед. В интернете уже назвали точную дату мощных снегопадов, но стоит ли верить таким прогнозам? Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первая половина февраля отличилась температурными качелями. Утром жители Приморья ощутили пик мороза. Но больше такого не будет. Борис Кубай отметил, что дальше погода будет однотипная и похожая на первую половину февраля. Солнечных дней станет больше, но иногда будут проходить малоактивные фронты с небольшим и умеренным снегом. Особых морозов можно уже не ждать. Участятся дневные оттепели.

Если говорить об озвученной в интернете «точной» дате мощных снегопадов, то верить ей не стоит.

– Мы хорошо знаем цену модельным расчетам на месяц вперед. Дело в том, что любые математические модели с увеличением временного лага прогрессивно накапливают ошибку, которая при заблаговременности более 14 суток может достигать критических значений, – отметил синоптик.

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