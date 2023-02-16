Плюсовые температуры ожидаются в Приморье 16 февраля

Обычно 16 февраля погода во Владивостоке была холодной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 16 февраля, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают краю облачную погоду и день без осадков. Умеренный ветер возьмет направление с запада и юго-запада. Температура воздуха -10...+1°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице северо-западный ветер, после обеда умеренный южный, температура воздуха 5-3 градуса мороза, утром 12-10 градусов со знаком минус.

В соседнем Уссурийске температура воздуха утром -27...-25°C, в течение дня -4...-2°C. После обеда ветер возьмет направление с юго-запада, слабый до умеренного.

В Находке не намного, но теплее: утром до 14 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов со знаком минус. Переменно облачно и без осадков, ветер северный, во второй половине дня юго-западный, слабый до умеренного.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно 16 февраля погода во Владивостоке была холодной. Температурный минимум синоптики зафиксировали в 1952 году, тогда температура составила -23,6°С. Максимальная температура воздуха в +6,9°С отмечалась в 2016 году.

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