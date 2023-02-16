Владивостокца, который пять раз обокрал один и тот же фитнес-клуб, отправили в СИЗО

С директором тоже провели профилактическую беседу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину из Владивостока, который пять раз подряд обнес один и тот же фитнес-клуб, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что из клуба украдены деньги, сообщил директор. Преступник разбил окно и проник в спортзал, там из кассы он украл деньги свыше 24 тысяч рублей. Уже тогда полицейские оперативно задержали 26-летнего владивостокца, парень во всем признался, и его заключили под стражу.

Чуть позже следователю отказали в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей. А после этого парень снова взялся за свое: повторил кражи из этого же фитнес-клуба еще четыре раза. В этот раз причиненный ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Тогда следователь снова обратился в суд с ходатайством об аресте. На этот раз преступника отправили в СИЗО – 1 ГУФСИН по Приморскому краю.

С директором, кстати, провели профилактическую беседу на тему о принятии мер по сохранности имущества.

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