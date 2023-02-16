Снег и похолодание прогнозируют синоптики в Приморье уже на этой неделе

Снег прекратится, но в крае начнется похолодание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неустойчивая и капризная погода ожидается в Приморье в предстоящие выходные, 18 и 19 февраля. В крае будут наблюдаться резкие перепады температур и умеренные осадки. Об этом рассказали в пресс-службе «Примгидромета». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Небольшие и умеренные осадки пройдут на большей территории края в субботу, 18 февраля. Температура воздуха ночью -10… -16°C, на побережье -2…-9°C. Днем столбики термометров поднимутся до 0°C, но на севере останутся слабо отрицательные значения.

Ночью в воскресенье, 19 февраля, снег прекратится, но в крае начнется похолодание. В среднем температура воздуха станет ниже на 5-8 градусов. Днем в некоторых населенных пунктах может пройти небольшой снег.

Во Владивостоке в субботу ожидается теплая погода, без осадков. В ночные часы -3…-5°C, днем около 0°C. В воскресенье облачности прибавится. Днем не исключен слабый снег. Ветер северо-западный, температура воздуха ниже, чем в субботу, на 3-5 градусов.

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