Из-за снегопада и плохой видимости на Камчатке перекрыли дорогу в одном из поселков

Информация об открытии появится позже. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке ограничили движение для всех видов транспорта по дороге в Усть-Камчатском муниципальном районе. Закрытие трассы связано с плохой погодой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» по информации пресс-службы МЧС по Камчатке.

Перекрыта трасса между микрорайонами «Новый» и «Погодный» поселка Усть-Камчатского. Дорогу закрыли из-за снегопада, плохой видимости и сильного ветра. Информацию об открытии предоставят позже.

Спасатели МЧС по Камчатскому краю рекомендуют водителям воздержаться от поездок по этому маршруту.

Что касается погоды в Приморье, 16 февраля в крае температура воздуха достигнет от -10°C до +1°C. День обещает быть солнечным и без осадков. Но в предстоящие выходные, 18 и 19 февраля, ситуация изменится в худшую сторону. По информации краевых синоптиков, ожидаются снегопад и похолодание до -10… -16°C.

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