В Приморье стартовал седьмой модуль программы обучения управленцев «Муравьев-Амурский 2030»

Модуль продлится с 14 по 16 февраля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Курсанты первого потока программы «Муравьев-Амурский 2030» приступили к стажировкам на Дальнем Востоке и в Москве. Седьмой, предпоследний, модуль стартовал 14 февраля и закончится 26 февраля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На Дальнем Востоке стажировка пройдет в Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области.

– В этом модуле используем совмещенные форматы работы групп как в одном регионе, так и охватываем в одну стажировку несколько регионов. Например, в Хабаровском крае – три группы, в Приморском крае – три группы. Также работаем по индивидуальным программам курсантов с руководителями в формате «следования» для последующего трудоустройства, – рассказала руководитель программы Юлия Руденко.

В рамках модуля курсанты будут взаимодействовать с губернаторами регионов ДФО, будущими работодателями, дорабатывать свои проекты, которые предстоит защитить в марте этого года в Республике Бурятия. В Забайкальском крае они поучаствуют в стратегической сессии «Развитие горного образования на Дальнем Востоке в условиях новых вызовов».

В Москве курсанты пройдут прикладную практику в Минвостокразвития России, погрузятся в работу федеральных органов исполнительной власти.

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