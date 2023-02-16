В Приморье во время ЕГЭ будут работать 72 пункта проведения экзамена

Эпидемиологические меры предосторожности до сих пор никто не отменял. Фото: Алексей БУЛАТОВ

72 пункта проведения экзамена оборудуют для сдачи ЕГЭ в Приморье. Об этом сообщает краевое правительство. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Заместитель министра образования Приморского края Анна Меховская уточнила, что все пункты оснащены необходимым оборудованием, в том числе и про запас. Сейчас специалисты проверяют, как работает технология доставки и сканирования электронных материалов в аудитории, где и будет проходить экзамен. Также во всех кабинетах установлено видеонаблюдение.

Чтобы ЕГЭ прошел успешно, в Приморье уже проходили «тренировки» – в ноябре 2022 года. Такие же мероприятия предстоят еще в феврале, в марте и в мае 2023 года. В этом году заявки подали более 10 тысяч человек. В их число входят как будущие выпускники, так и выпускники прошлого года, а также те, кто получает среднее профессиональное образование.

Заместитель министра образования Приморского края Анна Меховская. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

По-прежнему среди экзаменуемых лидирует обществознание. Далее в пятерке самых популярных – история, информатика, биология и физика.

– Прошу обратить внимание на информатику. Она у нас ранее была на пятом, шестом местах по востребованности. А сейчас уже третья позиция. Это связано с той политикой в сфере образования, которая проводится в Приморском крае и характерна в целом для страны. Она дает свои наглядные результаты, – подчеркнула замминистра.

Кстати, эпидемиологические меры предосторожности до сих пор никто не отменял. Речь идет об обязательном измерении температуры всех участников экзамена, дезинфекции помещений и установке обеззараживателей, а также защитных масках, которые педагогам (а носить средства защиты придется только им) рекомендовано менять каждые три часа.

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