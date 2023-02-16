В одном из районов Владивостока временно изменят схему движения

Ограничения введутся на неделю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Захарова во Владивостоке временно изменится схема движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, с 18 по 26 февраля на этом участке дороги частично ограничат движение автомобилей. По данным специалистов, здесь проведут ремонт на сетях бытовой канализации.

Изменения в схеме движения начнут действовать с 8 утра субботы, 18 февраля, и продлятся до 23 часов следующего воскресенья, 26 февраля. Коснутся они автодороги в районе дома Бестужева, 31. Объезжать закрытый участок можно будет по улицам Лейтенанта Шмидта, Бестужева и Станюковича.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.