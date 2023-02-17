В 2023 году Примтеплоэнерго заизолирует свыше 40 километров тепловых сетей на территории Приморья

Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

Свыше 40 километров трубопровода тепловых сетей будут заизолированы Примтеплоэнерго в 2023 году. Новые изоляционные материалы сохранят тепловую энергию, что позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей.

Как сообщил главный инженер Примтеплоэнерго Вячеслав Бабич, общая протяженность сетей, находящихся в эксплуатации предприятия, составляет 2312 километров, из которых с изношенной теплоизоляционной конструкцией – менее 5% трубопровода.

В рамках краевой программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» Примтеплоэнерго в 2023 году планируется восстановить не менее 40 километров теплоизоляционного слоя трубопровода надземных тепловых сетей.

Как отметил Вячеслав Бабич, изоляция трубопровода проводится с использованием современного материала – пенополистерола и защитных металлических кожухов, которые обеспечивают сохранность труб и увеличивают срок их эксплуатации. Работы проводятся собственными силами предприятия, в том числе в период отопительного сезона.

– Наша задача – максимально снизить потери при транспортировке тепловой энергии для улучшения качества теплоснабжения абонентов Примтеплоэнерго. Ежегодно в плановом порядке филиалы восстанавливают изоляцию более 40 километров тепловых сетей. Общее количество обновленной теплоизоляции с 2015 года составило более 350 километров, – уточнил Вячеслав Бабич. – При строительстве новых сетей, а также при капитальном ремонте сетей в рамках проведения ремонтных программ стараемся использовать трубы из предизолированного материала изопрофлекс, который обладает высокими изоляционными характеристиками, со сроком эксплуатации более 50 лет.

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