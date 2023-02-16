Для участия в международном забеге требуется предварительная регистрация. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Восьмой международный ледовый марафон Vladivostok Ice Run пройдет во Владивостоке в субботу, 18 января. Профессиональные спортсмены и любители из России, Китая, Японии и Германии посоревнуются в трех дистанциях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Площадкой старта будет территория школы № 5, которая расположена на острове Русский в поселке Канал в районе дома № 29 (прибрежная зона). Поучаствовать в забеге и проявить себя могут все желающие после предварительной регистрации. Бегуны смогут выбрать дистанцию по желанию: 5 километров, 10 километров и 21 километр. Кроме того, участниками будут даже дети на специальной дистанции в один километр.

– На сегодня заявки на участие в полумарафоне подали почти 1100 человек. Если говорить о международном статусе соревнования, то сегодня, 16 февраля, подали заявки китайские спортсмены. Мы рады, что они успели оформить свое участие. И сейчас у нас четыре страны-участницы: Россия, Япония, Германия и Китай, – отметила Полина Купчик, менеджер по продвижению и работе с иностранцами в оргкомитете марафона.

Следить за численностью участников и болельщиков на льду будут сотрудники МЧС. Связано такое решение с соблюдением предельно допустимой нагрузки на лед для безопасности людей.

На площадке также организуют пункты питания и обогрева, а после финиша спортсменов угостят дальневосточным чаем. В состав напитка входят смесь черного и зеленого чая, сушеный лист смородины, сиропы чаги и калины, апельсин, клюква, лиана лимонника.

В забеге примут участие атлеты и любители здорового образа жизни из четырех стран, 18 субъектов и 50 городов. Покажут свое мастерство во Владивостоке также жители Приморского, Хабаровского, Пермского, Красноярского краев, республик Саха (Якутия) и Бурятия.

Программа мероприятия:

9:00 – открытие мероприятия;

10:10 – старт дистанции 21,1 км;

10:15 – старт дистанции 1 км;

11:00 – старт дистанции 10 км;

11:10 – старт дистанции 5 км;

11:30 – 14:00 – финиш участников;

12:00 – награждение детей;

14:00 – 14:30 – церемония награждения;

14:30 – закрытие мероприятия.

Следует отметить, что всем участникам необходимо предоставить справку о состоянии здоровья, зарегистрироваться до 17 февраля на сайте http://vladivostokice.run/ и оплатить стартовый взнос. Призовой фонд марафона составит 300 тысяч рублей.

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