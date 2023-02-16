В Приморье в честь 23 Февраля покажут первый документальный фильм, снятый в зоне СВО

Показ фильма стартует 23 февраля. Фото: принтскрин видео.

В России в широкий прокат выходит документальный фильм, снятый в зоне специальной военной операции. Кинокартину «Где проходит граница?» (12+) покажут в 1000 кинотеатрах страны, в том числе и в Приморье, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого министерства культуры.

Показы фильма стартуют 23 февраля и продлятся до 3 марта 2023 года. Картину длиной в 70 минут сняли при поддержке Фонда кино и министерства культуры России.

Как рассказала военкор, актриса, волонтер, автор идеи и инициатор съемки Анастасия Михайловская, перед зрителями предстанут разные люди, которых объединяет любовь к Родине и своему народу.

– Такой силы духа, самоотверженности и преданности к Родине я никогда раньше не встречала. Все, с кем я беседовала, убеждены – русские люди будут вместе.

В фильме снялись: командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, заместитель директора Республиканского травматологического центра хирургии из Донецка Вадим Оноприенко, скрипач, лауреат международных конкурсов Петр Лундстрем, дети из Мариуполя и многие другие.

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