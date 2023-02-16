Кульбит на трассе: из-за серьезного ДТП во Владивостоке собирается пробка

Последствия аварии. Фото: dpskontrol_125rus

Серьезное ДТП произошло на трассе во Владивостоке. Об этом сообщают местные автомобильные паблики. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что авария случилась в послеобеденное время по дороге с улицы Окатовой в сторону Золотого моста, в районе Олега Кошевого, 25. Там по правой полосе перевернулся легковой автомобиль марки Nissan Note. Очевидцы сообщают о том, что на этом участке трассы уже собирается пробка.

В данную минуту машина до сих пор лежит на крыше и закрывает собой одну полосу движения. Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка дороги. Что стало причиной аварии – еще предстоит выяснить специалистам. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.

Кто сидел за рулем – пока неизвестно. Бригады скорой помощи поблизости тоже нет. Редакция запросила комментарий у полиции.

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