Почти 900 человек в крае проходят амбулаторное лечение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье падает уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако в дальневосточной столице распространение инфекций превысило эпидемический порог на 58,87%. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Как рассказали представители территориального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в крае перешел отметку в 138% среди жителей 15 лет и старше. На сегодняшний день уровень среди всех возрастных групп начал снижаться.

– Заболеваемость COVID-19 в регионе сохраняется на уровне 110 человек в сутки. При этом на амбулаторном лечении находятся уже почти 900 жителей. За истекшие сутки обследовано на коронавирус 3109 приморцев, – поделились в краевом минздраве.

Врачи напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики, особенно это важно для людей в возрасте от 60 лет и старше и тем, у кого есть хронические заболевания.

Напомним, что еще неделю назад количество людей, которые проходили амбулаторное лечение, составляло 804 человека.

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