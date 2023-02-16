Полиция Приморья назвала появление тигра в Яковлевке фейком

Новость о тигре оказалась фейком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители села Яковлевка обратились в полицию из-за страха за собственные жизни и здоровье близких. По их версии, в районе улицы Совхозной бродил тигр. Однако сотрудники правопорядка назвали эту информацию фейком и начали проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Местная жительница обратилась в дежурную часть с просьбами о помощи, а в подтверждении своих слов приложила фотографию краснокнижной кошки, которую якобы сделал очевидец.

– На место предполагаемого происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции, – рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Как сообщили в ведомстве, ни тигра, ни его следов сотрудники полиции не обнаружили, поэтому информация об опасном хищнике не подтвердилась. Полицейские выяснили, что распространял фейки 30-летний житель села Яковлевка, который нашел фото в интернете. Специалисты начали проверку, а по ее итогам нарушитель рискует понести наказание в соответствии с законодательством РФ.

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