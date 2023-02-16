Опубликован список домов во Владивостоке, в которых 17 февраля не будет света

Жители нескольких адресов во Владивостоке 17 февраля останутся без электроэнергии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители нескольких адресов во Владивостоке 17 февраля останутся без электроэнергии. Там запланированы ремонтные работы. Список всех домов в своем telegram-канале опубликовал Муниципальный центр управления администрации Владивостока. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Итак, в пятницу с 9:00 до 10:00 без света останутся жители домов на улице Жигура, 42. С 14:00 до 16:00 свет отключат на Военном шоссе, 28а, 30а. С 10:00 до 12:00 света не будет на Дубовой, 10, Калинина, 116, 130, 130а, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 156/1, 156/2, 158, 160, 162, 164, 164а, 185, 195. Из-за ремонта воздушной линии без электроэнергии с 9:00 до 16:00 останутся жители домов на улице Главной, 11, 12, 25, 40д, 42/1, 42а/1, 42в, 42д, 44б, 48, 1-й Линейной, 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2-й Линейной, 23а, а также в СТ «Садгород», 6, 7, 9. Ремонт оборудования пройдет в СТ «Луч»,12 с 9:00 до 12:00.

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