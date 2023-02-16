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НовостиВладивосток16 февраля 2023 9:24

Опубликован список домов во Владивостоке, в которых 17 февраля не будет света

Там запланированы ремонтные работы
Дарья ИЩУК
Жители нескольких адресов во Владивостоке 17 февраля останутся без электроэнергии.

Жители нескольких адресов во Владивостоке 17 февраля останутся без электроэнергии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители нескольких адресов во Владивостоке 17 февраля останутся без электроэнергии. Там запланированы ремонтные работы. Список всех домов в своем telegram-канале опубликовал Муниципальный центр управления администрации Владивостока. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Итак, в пятницу с 9:00 до 10:00 без света останутся жители домов на улице Жигура, 42. С 14:00 до 16:00 свет отключат на Военном шоссе, 28а, 30а. С 10:00 до 12:00 света не будет на Дубовой, 10, Калинина, 116, 130, 130а, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 156/1, 156/2, 158, 160, 162, 164, 164а, 185, 195. Из-за ремонта воздушной линии без электроэнергии с 9:00 до 16:00 останутся жители домов на улице Главной, 11, 12, 25, 40д, 42/1, 42а/1, 42в, 42д, 44б, 48, 1-й Линейной, 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2-й Линейной, 23а, а также в СТ «Садгород», 6, 7, 9. Ремонт оборудования пройдет в СТ «Луч»,12 с 9:00 до 12:00.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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