Приморцам обещают потепление в пятницу, 17 февраля

Столбики термометров порадуют жителей отметками выше 0. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Примгидромета рассказали о том, какая ждет погода приморцев в пятницу, 17 февраля. Столбики термометров порадуют жителей отметками выше 0, осадков не ожидается. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В четверг упадет атмосферное давление. На большей части территории воздух прогреется до -4…+2°C, на севере прохладнее: -5…-10°C, на юго-востоке и побережье -6…-14°C. Северо-восток останется в поле повышенного атмосферного давления, здесь -23…-31°C.

А вот в пятницу циклон с Китая переместится на Хабаровский край, его фронты будут смещаться над Приморьем. Обойдется без существенных осадков, в крае будут положительные значения температур: +1…+7°C. На севере местами пройдет небольшой снег и будет прохладнее: 0…-6°C.

Ночь ожидается не холодная: -6…-8°C.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Борис Кубай рассказал про погоду в феврале. Она будет однотипная и похожая на первую половину месяца. Солнечных дней станет больше, но иногда будут проходить малоактивные фронты с небольшим и умеренным снегом.

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