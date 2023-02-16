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НовостиВладивосток16 февраля 2023 10:08

Экономия больше 5%: во Владивостоке введут билеты длительного пользования

Во Владивостоке начнут продавать проездные билеты
Дарья ИЩУК
Всего будет два вида билетов.

Всего будет два вида билетов.

Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке впервые для пассажиров общественного транспорта появятся билеты длительного пользования. Они позволят студентам, рабочим и всем, кто часто пользуется автобусами или просто добирается с пересадками, сэкономить деньги. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Всего будет два вида билетов. Первый из них – это «безлимит 1 месяц», который можно приобрести за 1920 рублей. Количество поездок по нему не ограничено, но заплатить можно будет только за себя. Второй – «лимит 40 поездок в месяц» по цене 1216 рублей. В мэрии добавили, что такой билет позволит сэкономить 5% от стоимости всех поездок.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока будет проиндексирована с 1 марта 2023 года. Решение приняли исходя из расчетов, предложенных транспортными компаниями.

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