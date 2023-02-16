Мама нашла 16-летнего сына мертвым в квартире в Артеме

Причины ухода парня из жизни остаются загадкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мама 16-летнего подростка из Артема обнаружила сына мертвым в своей комнате. Юноша учился в престижной гимназии, а семью местные жители считают благополучной, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В Следственном комитете Приморского края официально не комментируют ситуацию. Известно, что потерпевшего нашли утром с металлической цепью в его комнате. Есть и альтернативная версия произошедшего, которую тиражируют в комментариях. Юношу якобы обнаружили в туалете гимназии. Источники «КП» эту информацию не подтвердили.

Подросток учился в элитной школе в 10 классе и производил приятное впечатление на окружающих. Причины ухода парня из жизни остаются загадкой.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о девочке из Владивостока, которую обнаружили в луже крови в туалете. Пострадавшую госпитализировали.

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