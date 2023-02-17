В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 17 февраля, Приморье окажется во власти атмосферных фронтов. Синоптики обещают краю небольшой снег, утром туман. Ветер возьмет направление с юго-запада. Температура воздуха -5...+7°C.

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Утром город окутал густой туман. Умеренный ветер будет дуть с юга и юго-запада, утром слабый. Температура воздуха +1...+3°C.

В соседнем Уссурийске утром температуры все еще минусовые: -11...-9°C. Днем – до пяти градусов тепла. В городе без снега и дождя, ветер южный умеренный.

В Находке преимущественно без осадков, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно 17 февраля погода во Владивостоке была холодной. Температурный минимум синоптики фиксировали в 1979 году, и составил он -22,9°С. Максимально тепло было в 1919 году: +6,5°С.

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