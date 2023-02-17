«Попал ты, Серега»: массовая авария произошла во Владивостоке

Малолитражку вряд ли удастся восстановить. Фото: dps_vl

Минувшей ночью во Владивостоке произошло серьезное ДТП. Водитель грузового авто столкнулся с малолитражкой, которую отбросило в забор, а от него – в еще один автомобиль. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе Некрасовской. Шофер габаритного транспорта по неизвестным причинам не выдержал безопасную дистанцию и влетел в заднюю часть авто марки Honda Insight. Удар был такой силы, что малолитражку отбросило в забор, а оттуда машину буквально «отфутболило» в другой транспорт – Honda Vezel.

Еще один участник ДТП. Фото: dps_vl

Известно, что в результате аварии никто не пострадал. Но есть одно но: у виновника аварии, водителя Isuzu Forward, не оказалось полиса ОСАГО. Между тем «Инсайт» получил серьезные повреждения, скорее всего, автомобиль уже не подлежит восстановлению. Кто теперь будет возмещать ущерб – пока неизвестно.

Последствия аварии. Фото: dps_vl

Разбираться в ЧП предстоит сотрудникам полиции.

Ранее «КП – Владивосток» писала об утренней аварии в районе Светланской. Водителю общественного транспорта стало плохо, автомобиль вылетел на тротуар, разнес в щепки металлическое ограждение и врезался в фонарный столб и дерево.

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