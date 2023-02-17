Гостиницы Владивостока проверяют перед наплывом китайских туристов

Об этом рассказал руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Гостиницы Владивостока ждут проверки перед приемом гостей из Китая. Руководитель краевого агентства по туризму Арсений Крепский вместе с начальником отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Владимиром Сокуренко 17 февраля обсудят план мероприятий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам Арсения Крепского, первая проверка пройдет в гостинице «Экватор», решат проблемные вопросы, а также обследуют системы пожарной безопасности.

Напомним, что ранее руководитель приморского агентства по туризму обсуждал с генеральным консулом КНР во Владивостоке Пяо Янфань возобновление безвизовых поездок между Китаем и Приморьем. Туркомпании обновляют автобусные парки, рестораны работают полноценно, как и культурные учреждения.

В Китае также ждут гостей из Приморья, но перед их приемом необходимо создать комфортные и безопасные условия. Однако, когда возобновятся безвизовые поездки, пока неизвестно.

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.