Приморец, который поджег дом родственников на День всех влюбленных, может попасть за решетку на пять лет

Виновника инцидента сразу же задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поджигателю из Приморья грозит тюремный срок. 35-летний мужчина может провести за решеткой пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП произошло еще 14 февраля, когда мужчина, гостив у своих родственников, поджег крыльцо их дома. 32-летний парень и 65-летняя женщина выбирались из горящей постройки через окно. Никто не пострадал.

Чуть позже стало известно, что поджигатель и пострадавшие приходятся друг другу родственниками. Между двумя мужчинам – двоюродными братьями – произошел вербальный конфликт. После этого один из них поджег крыльцо дома, жилище загорелось, пламя перекинулось на крышу. Постройка, кстати, разделена на две части, одна из которых и вовсе принадлежит другой семье.

Виновника инцидента сразу же задержали, в отделении он признался, что устроил поджог из-за личной неприязни к брату и тете, к тому же в тот день у них произошла стычка.

Следователь МО МВД России «Большекаменский» по факту пожара завел уголовное дело –умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога.

– Санкции данной статьи предусматривают принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Устанавливается сумма причиненного ущерба, – уточнили в пресс-службе ведомства.

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