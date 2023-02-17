Матч прошел во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

«Адмирал» и «Ак Барс» встретились 16 февраля на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Несмотря на усилия приморской команды, взять реванш спортсменам так и не удалось. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Казанцы уверенно начали игру, они упорно атаковали ворота приморцев, но Никита Серебряков уверенно выстоял в первом периоде. Открыть счет сопернику удалось лишь во втором периоде. На 28-й минуте забил гол Илья Сафонов с передач Александра Радулова и Дмитрия Воронкова – 0:1.

Нервы «моряков» в третьей двадцатиминутке были на пределе. Пытаясь сравнять шансы на победу, приморские спортсмены один за другим отправлялись в штрафной бокс. «Ак Барс» дважды воспользовался численным преимуществом. Сначала отличился Дмитрий Кагарлицкий, а под конец игры метнул шайбу в ворота хозяев Александр Радулов – 0:3.

Итоговый счет 0:3 в пользу соперника. Фото: ХК «Адмирал»

– В КХЛ, я могу сказать точно, плей-офф надо заслужить по игре. Есть у команды игра – она набирает очки, тогда будет и плей-офф. «Ак Барс» – серьезная команда, мы выглядели достойно. А кто там дышит в затылок в таблице, мне лично без разницы. Мы должны сами выигрывать и набирать очки. Будет игра – будут очки. Если как они играли первые два периода, то какой камень в огород их бросить? Они стараются, что могут – делают, – отметил главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Следующий матч «Адмирала» состоится 18 февраля, а соперником хоккеистов будет «Автомобилист».

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