Ремонтные работы продолжатся в 2024 году. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Шесть медучреждений Спасской городской больницы, фельдшерско-акушерский пункт в селе Зеленодольское и поликлинику села Спасское отремонтируют в 2023 году. На капитальный и выборочный ремонт направлено 53 миллиона рублей из краевого и федерального бюджетов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве здравоохранения Приморья рассказали, что капремонт пройдет в поликлиниках на Ленинской и Дербенева, а второй этаж преобразится сразу в двух поликлиниках: на улице Хрещатинской и в переулке Больничном, 1 (детская). Кроме того, в последнем медучреждении обновится помещение молочной кухни на первом этаже.

Работы продолжатся в 2024 году. Специалисты обновят четыре фельдшерско-акушерских пункта в селах Хвалынка, Степное, Прохоры и на Красногвардейской в Красном Куте. Также завершится капремонт на Ленинской, 29 и в поликлинике села Спасское.

В правительстве края сообщили, что до 2025 года будут обновляться 10 объектов Спасской горбольницы. Медучреждениям также предоставят восемь автомобилей для работы и специальное оборудование.

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