Резидент СПВ будет добывать золото на Чукотке

Речь о месторождениях россыпного золота на Чукотке. Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новый резидент преференциального режима «Свободный порт Владивосток» освоит месторождение россыпного золота в Чаунском районе Чукотки, сообщили в пресс-службе приморского правительства.

Статус резидента получила компания «Волкос». В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики подчеркнули, что предприятие начнет работу в 2024 году и сможет поставить до 20 килограммов золотосодержащего концентрата в год. Инвестиции в проект превысили 137,1 миллиона рублей, в первую очередь деньги пойдут на технику и оборудование, а также на модульные здания.

– В рамках соглашения с КРДВ на новом предприятии будет создано 25 рабочих мест, к 2031 году штат расширят до 55 сотрудников. Сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы позволят резиденту сэкономить более 30 миллионов рублей за 10 лет. Средства компания планирует реинвестировать в развитие бизнеса и обеспечение конкурентного уровня зарплат. Помимо этого, режим СПВ дает возможность не платить налоги на прибыль, землю и имущество первые пять лет, – рассказал замглавы КРДВ Чукотка Павел Бакулин.

На Чукотке действуют три подобных режима. Среди них территория опережающего развития (ТОР) «Чукотка», СПВ и Арктическая зона РФ (АЗРФ). Всего – 94 резидента, которые инвестировали в экономику округа 100 миллиардов рублей, создав более 3 тысяч рабочих мест.

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