Гражданский иск подало минимущество Приморья. Фото: Руслан НОВИКОВ

В Приморье предпринимателю предъявили иск с рекордной суммой. Олегу Дроздову придется перечислить министерству имущественных и земельных отношений Приморья более 3,2 миллиарда рублей, если судья признает вину бизнесмена, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Фрунзенский суд.

Следующее заседание по вопросу запланировано на 17 марта, следует из картотеки дел. Сам Дроздов находится под следствием по делу о преднамеренном банкротстве (речь об аффилированной фирме ООО СК «Приморье – Дальний Восток»). По версии следствия, он давал указания о заключении с другими компаниями договоров и соглашений в 2012-2014 годах, заведомо невыгодных для организаций. Ущерб более 20 кредиторов оценили в 3 миллиарда рублей. 15 февраля, в день рассмотрения дела по преднамеренному банкротству, свидетели не явились.

Ранее бизнесмена освободили от уголовной ответственности за мошенничество при строительстве мусорного полигона к саммиту АТЭС. Дело переквалифицировано на менее тяжкую статью, Дроздов отделался судимостью. Отголоски саммита заканчиваются приговорами по сей день: недавно Марине Ломакиной, жене предпринимателя, дали реальный уголовный срок за крупные взятки при строительстве отелей Hyatt во Владивостоке. Напомним, изначально здания возводились к АТЭС-2012.

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