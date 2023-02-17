«Как-то в компании сказали, что я лучший водитель месяца». Таксист впечатлил владивостокцев баром внутри салона

Мужчина рассказал, как к нему пришла такая идея. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычное такси появилось во Владивостоке. Удивляет оно не внешним видом автомобиля или возможностями прокатиться бесплатно. В салоне клиенты могут перекусить сладостями, фруктами, зарядить свои телефоны и многое другое. В такой машине посчастливилось прокатиться сотруднику «Комсомольской правды – Владивосток», а корреспондент редакции пообщался с ее владельцем Сергеем, чтобы узнать, как ему в голову пришла такая идея.

Ответ довольно прост – мужчине захотелось сделать что-нибудь красивое и необычное, чтобы радовать пассажиров.

– Сначала я покупал конфеты и салфетки. Однажды отвозил девушек, которым все понравилось, но им захотелось каких-нибудь алкогольных напитков. Так я и начал расширять свой ассортимент. Клиенты постоянно меня благодарят, а мне приятно, когда они довольны, сам заряжаюсь позитивом от них.

Сергей заряжается позитивом от клиентов. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Такси – не основной заработок Сергея, работает он в охранном агентстве. Продукцию для угощений и алкоголь покупает за свои деньги. По его словам, за неделю он тратит примерно две тысячи рублей, но не жалуется – по карману эти расходы не бьют. Ассортимент обновляет по мере необходимости, в магазин за сладостями и мандаринками ходит каждый день. Кстати, еду можно забирать с собой, а вот алкоголь – нельзя.

Проблем с полицией из-за большого количества алкоголя в машине у мужчины не было, но не так давно ему позвонили руководители таксомоторной компании – кто-то из клиентов рассказал о мини-баре в салоне автомобиля.

– Спросили, действительно ли у меня алкоголь, я не стал отрицать и сказал, что у меня также есть фрукты, сладости, салфетки. Выговора не было. Я стараюсь исключительно для пассажиров, поэтому они могут пользоваться всем бесплатно. Люди говорят, что у меня лучше, чем в бизнес-классе, и подобного они еще не встречали.

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