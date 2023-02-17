Во Владивостоке задержали больше 70 мигрантов-водителей

В городе проходят массово рейды. Фото: принтскрин видео.

Полиция Владивостока продолжает проводить рейды, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства. Несколько иностранных жителей привлекли к административной ответственности, рассказали в пресс-службе УМВД по краю.

Как поделились представители ведомства, во время рейдов сотрудники ГИБДД выяснили, что 77 мигрантов незаконно работали в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Всех доставили в отделы полиции для проверки, после чего 21 человека привлекли к административной ответственности из-за нарушения правил пребывания в России.

Напомним, что это не первое задержание мигрантов, которое произошло во Владивостоке на этой неделе. В понедельник, 13 февраля, в городе остановили около 45 машин с иностранными водителями, у восьми из них не было прав на перевозку пассажиров, другие пять человек должны заплатить штрафы и самостоятельно покинуть Россию.

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