Полпред президента Юрий Трутнев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел очередное заседание по вопросам экономического развития макрорегиона. Одним из обсуждаемых направлений для беседы выступила разработка мастер-планов 25 дальневосточных городов – в первую очередь, амбициозные реформы ждут столицы регионов. Оказалось, Аппарат президента РФ выделил специальный казначейский лимит в 100 миллиардов рублей – деньги пойдут на реализацию проектов, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе полпреда. Какие города включены? На каком этапе работа? Об этом – в материале.

11 столичных центров, девять городов с численностью населения свыше 50 тысяч жителей, три города менее 50 тысяч жителей и две столицы БАМа – Тында и Северобайкальск. Таков список счастливчиков, ожидающих мастер-планы. Вектор развития уже очерчен для Петропавловска-Камчатского. Планы шести городов – Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска с Корсаковым, Тынды и Северобайкальска – в ближайшее время будут представлены главе государства. Планы Владивостокской и Хабаровской агломераций покажут Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме в сентябре.

На финишной прямой разработка мастер-планов Магадана, Благовещенска, Нерюнгри. Для пяти городов (Находка, Краснокаменск, Якутск, Анадырь, Уссурийск) разработаны концептуальные макет-проекты.

Ну а работа по планам развития еще шести городов (Свободного, Белогорска, Биробиджана, Арсеньева, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани) лишь начата. Итоговые варианты, сообщили в пресс-службе полпредства, будут нескоро.

Помимо заявленного казначейского лимита по 5 миллиардов рублей проекты комфортной городской жизни в дальневосточных городах смогут получить в 2023 и 2024 годах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.