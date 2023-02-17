Во Владивостоке изменится схема движения на популярной улице

Делиниаторы разделят потоки транспорта Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На участке улицы Всеволода Сибирцева при съезде с Золотого моста специалисты приступили к установке делиниаторов. Они разделят потоки транспорта и исключат возможность нарушения требований знака, запрещающего поворот налево, в сторону улицы Суханова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Несмотря на то, что поворот на этом участке уже запрещен и знаком, и разметкой, недобросовестных водителей это не волнует. Они, нарушая ПДД с левым поворотом, сразу пытаются выехать в сторону Суханова. Но подобные действия замедляют движение и создают аварийные ситуации.

Поэтому в ЦОДД приняли решение по монтажу делиниаторов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в ближайшее время перед съездом с Золотого моста установят знак и табличку дополнительной информации, запрещающие правый поворот большегрузному транспорту.

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