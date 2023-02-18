Вид на Золотой мост во Владивостоке. Фото: Анна СОБОЛЬ

В субботу, 18 февраля, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают краю небольшой снег, ветер возьмет направление с северо-запада, а воздух сегодня прогреется до пяти градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного, температура воздуха плюсовая: 1-3 градуса тепла.

В соседнем Уссурийске на пару градусов холоднее – от 0 до 2 со знаком плюс. В городе без снега, переменная облачность, слабый до умеренного ветер.

В Находке также без осадков, температура воздуха +3...+5°C. Ветер слабый, после обеда северо-западный умеренный.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 18 февраля была холодной. Минимальную температуру метеорологи фиксировали в 1933 году. И составила она -21,9 °С. Максимально тепло было в 1999 году, тогда синоптики зафиксировали температура в +2,2 °С.

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