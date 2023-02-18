В Международном аэропорту Владивосток рассказали, куда чаще всего летают из столицы Приморья

Пассажиропоток на международных направлениях увеличился почти в половину. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пассажиропоток аэропорта Владивосток за январь 2023 года составил 156 тысяч пассажиров. Эти показатели выше прошлогодних на 21 процент. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта. Куда чаще всего летают приморцы? Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как говорят в ведомстве, увеличилось число перелетов из Владивостока в Москву, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Новосибирск. Также возросло количество летающих в Екатеринбург.

Внутренние перелеты по сравнению с январем 2022 года выросли на 18 процентов и составили 141 тысячу пассажиров.

Пассажиропоток на международных направлениях тоже увеличился почти в половину – на 47 процентов. Это рекорд с 2021 года. Сейчас из аэропорта можно улететь в Лаос, Таиланд, Монголию и Узбекистан. Также восстанавливаются рейсы в Китай. В пресс-службе сообщили, что с 26 марта авиакомпания «Аврора» предоставляет возможность полетов в Харбин.

Также в планах открытие новых направлений. Среди них – полеты из столицы Приморья в Сочи и Минеральные воды. Регулярные рейсы могут запустить уже в летнем сезоне.

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