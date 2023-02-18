В полиции озвучили подробности ДТП с маршрутным автобусом во Владивостоке

Последствия жесткой аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция Владивостока проводит проверку по факту ДТП с маршрутным автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП произошло ранним утром пятницы, 17 февраля. Водителю автобуса №98Д внезапно стало плохо. Когда общественный транспорт уже проезжал подъем с Луговой на Светланскую, шофер потерял управление транспортом и на полном ходу въехал в леерное ограждение. Часть металлической конструкции отлетела в другого участника движения – Toyota Aqua.

Автобус вылетел на тротуар. Фото: Анна СОБОЛЬ

В пресс-службе ведомства уточнили, что в момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было. Травмированным оказался только водитель – 63-летний мужчина. Его прибывшие на место происшествия медики госпитализировали в больницу.

– Стаж вождения водителя автобуса составляет 14 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2022 году он не привлекался, состояния опьянения не установлено, – сообщили в полиции.

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