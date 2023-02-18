Пьяный приморец не смог завести автомобиль и избил сотрудника ДПС во Владивостоке

Буйный автомобилист сначала пытался убежать, но безуспешно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции пресекли общественно опасное поведение водителя грузовика во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К стражам правопорядка обратились житель Первореченского района города. Местные сообщили, что на пешеходном переходе в районе проспекта 100-летия Владивостоку стоит грузовик белого цвета, водитель авто предположительно пьян. Чуть позже информация действительно подтвердилась.

Как выяснилось, микрогрузовик марки «Тойота Лит Айс» стоял посредине проезжей части прямо на «зебре». Естественно это создавало помеху движению. За рулем ТС сидел мужчина, который изо всех сил пытался завести машину. Сотрудники ГИБДД попросили шофера выйти из авто. Внимание сразу же привлекли характерные признаки алкогольного опьянения: шаткая походка, несвязная речь, резкий запах алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов лица. Полицейские попросили рулевого представить и показать документы, но мужчина сообщил, что документов нет, да и вообще назвал вымышленные данные.

Личность нарушителя установить все же удалось. Им оказался 55-летний житель Находки. Когда приморцу сообщили, что за ним едет наряд полиции, вести себя он стал неадекватно: начал кричать, размахивать руками и даже попытался убежать. В процессе он напал на одного из сотрудников.

– Действия правонарушителя задокументированы. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал по факту невыполнения законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Следком завел на мужчину уголовное дело – «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Теперь житель Находки может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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