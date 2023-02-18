Причины отключений ХВС разные. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Часть Владивостока останется без холодной воды уже на следующей рабочей неделе. Об этом сообщает «Примводоканал». Публикуем список адресов, где временно прервется водоснабжение. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения стартуют в понедельник, 20 февраля. С 9 часов утра воду отключат в домах по следующим адресам:

100-Летия Владивостоку 159, 159а, 159б, 159в.

Вернут водоснабжение ориентировочно к 16 часам дня. Причина отключений – производство аварийных ремонтных работ.

Во вторник, 21 февраля, вода исчезнет в домах по улицам:

Гамарника 24, 26, 26а; Постышева 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

Отключения пройдут с 9 до 17 часов дня, причина – плановый ремонт.

В этот же день, но уже из-за аварийного ремонта, воды не будет в домах по следующим адресам:

Фадеева 32, 32а, 42, 42а, 42б.

ХВС здесь отключат с 9 до 17 по причине аварийного ремонта.

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