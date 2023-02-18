За 2022 год производство форели в Приморье увеличилось в 53 раза

Несмотря на успех основными объектами выращивания по-прежнему остаются гребешок, мидия, устрицы, трепанг и ламинария. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Почти в два раза увеличилось производство осетровых в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве отчитались: предприятия Приморского края в 2022 году вырастили 30 тонн осетровых рыб. Осетров выращивают в теплой воде, одно из их месторождений – Приморская ГРЭС в Лучегорске. Показатели, которые озвучили в ведомстве, превышают значения прошлого года в два раза.

Еще один повод для гордости – производство форели. В этой отрасли Приморье тоже преуспело, значительно увеличив показатели. Рыбу выращивают в пресном озере Ольгинского муниципального округа. И если в 2021 году производство достигало всего восемь тонн, то в 2022 году цифры выросли до 430 тонн.

В правительстве отметили, что производство аквакультуры в крае увеличилось до 62 тысяч тонн. Основными объектами выращивания по-прежнему остаются гребешок, мидия, устрицы, трепанг и ламинария.

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