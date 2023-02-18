Развлечение стало популярным относительно недавно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одно из развлечений в интернете продолжает набирать популярность. Речь идет о возможности воссоздать новый мир или взглянуть на привычные вещи под другим углом. Сделать это позволяет нейросеть. Бесплатные сервисы доступны любому желающему, а фантазии порой бывают безграничны. В этот раз пользователи сети решили узнать, как по мнению нейросети выглядят города России. Среди прочих оказалась и столица Приморья. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В людей российские города превратил сервис Midjourney. Это некая программа, которая создает изображение по одному лишь текстовому описанию. Так, например, Москва представлена в виде блондинки с короной, на плечах у девушки две косы, взгляд ее томный и величественный. Новосибирск выглядит как маленький мальчик с голубыми глазами, Улан-Удэ и вовсе похож на воина из Поднебесной. Среди крупных городов оказался и Владивосток.

Владивосток по версии нейросети Midjourney. Источник фото: https://vk.com/countryballs_re.

Образ столицы Дальнего Востока почему-то хочется связать с Росомахой. По крайне мере, именно такие ассоциации вызывает персонаж на картинке. Брутальный мускулистый парень с волосами черного цвета держит руки сложенными на груди, взгляд у персонажа крайне суров. Приморцам такая интерпретация понравилась.

– Владивосток брутальный, на стиле такой, воин, – комментируют пользователи социальных сетей.

Ранее, кстати, «КП – Владивосток» писала о том, каким нейросеть увидела Приморский океанариум. Изображения действительно завораживают.

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