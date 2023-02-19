Новым прокурором Находки назначен Сергей Обухов

Советник юстиции Сергей Обухов. Фото: Прокуратура Приморского края

В одном из городов Приморья сменился прокурор. Речь о Находке: пост главы надзорного ведомства здесь займет Сергей Обухов. Ранее он работал в должности Большекаменнского межрайонного прокурора Приморского края, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что новый приказ о назначении, подписанный генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, будет действовать пять лет.

Сергей Александрович родился в 1988 году, в 2010 году окончил Саратовскую государственную академию права. В период с августа 2010 года по декабрь 2016 года проходил службу в органах прокуратуры Сахалинской области, где последовательно замещал следующие должности: помощника прокурора Томаринского района, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Сахалинской области, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов управления по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Сахалинской области и заместителя Поронайского городского прокурора.

На службу в органы прокуратуры Приморского края принят в декабре 2016 года на должность заместителя прокурора Фрунзенского района Владивостока. Награжден почетным нагрудным знаком «За заслуги».

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