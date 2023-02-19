Едва не повторилась трагедия «Фрегата»: тушению пожара во Владивостоке вновь помешали парковщики

Фото: Telegram-канал dpskontrol_125rus

Пожарные машины в очередной раз не смогли проехать к месту возгорания в микрорайоне «Зеленый угол» во Владивостоке. Огонь появился из-за попавшего на лоджию окурка – с верхних этажей. Спасатели прибыли оперативно, однако, судя по кадрам из социальных сетей, не могли добраться до нужного дома, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Возгорание произошло 19 февраля примерно в 3:00 по адресу Нейбута, 139. По данным жителей, подъехало не менее пяти экипажей. Но так как пути проходят через соседние дома, пожарным пришлось пройти пешком. Местные справились с огнем своими силами, пострадавших нет.

При этом во Владивостоке еще жива рана от трагедии, произошедшей в «ЖК Фрегат». В жилом доме на Нейбута скончались двое детей при пожаре. Их могли бы спасти, но расчеты не могли добраться до места ЧП вовремя из-за нарушителей парковки.

ОБНОВЛЕНИЕ 16:30.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморья, 19 февраля в 02.45 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Нейбута во Владивостоке. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы.

– Возгорание на балконе одной из квартир на 3 этаже было ликвидировано до приезда пожарных. Стоит отметить что проезду и установке автолестницы мешало плотно запаркованная придомовая территория, – отметили представители ведомства.

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