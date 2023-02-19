Пожилой мужчина едва не погиб при пожаре в бытовке в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Надеждинском районе Приморья едва не произошла трагедия. При пожаре во временной постройки для рабочих пострадал мужчина 1954 года рождения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевое ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании поступило 18 февраля примерно в 13 часов дня. Заявители сообщили, что пламенем объята надворная постройка СНТ «Аралия-2» близ поселка Соловей-Ключ. Пожарные прибыли незамедлительно. Однако мужчина сильно пострадал.

Огонь уничтожил 15 квадратных метров площади. Всего в тушении было задействовано 2 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о ночном пожаре на Нейбута в краевой столице. Из-за припаркованных машин спасатели не смогли проехать к очагу огня.

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