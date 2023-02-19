Синоптики предрекли Приморью температурные качели, морозы и снег на праздничную неделю

В Приморье будут преобладать температурные качели. Фото: Руслан НОВИКОВ

На следующей неделе синоптическая ситуация на юге Дальневосточного региона будет нестабильной с частой сменой воздушных масс, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

В понедельник ожидаются холодные ложбины, небольшой снег и морозная ночь. Днем отрицательные температуры: от -1 °C на юге и до -10 °C на севере. Во вторник гребень антициклона вернется с солнцем, но не принесет плюсовых температур. Показатели термометров опустятся на 1-4 градуса.

В ночь на среду в Приморье сохранятся сильные морозы. Днем ядро антициклона сместится на Японское море. По предположениям синоптиков, фронты с Китая и Хабаровского края принесут нашему краю облачность и теплый воздух. Во второй половине дня местами начнется снег. Потеплеет, максимальная температура составит -2...-8 °C, на юге около 0 °C.

В ночь на четверг фронты покинут Приморье, небо прояснится. За фронтами вторгнется очередная порция холода. В День защитника Отечества преимущественно без осадков и небольшой мороз.

Что касается Владивостока, его тоже ожидает ветреная и прохладная погода. Всю неделю ночью в дальневосточной столице около -10...-13 градусов, а днем от -4 до -7. Во второй половине недели потеплеет до -2...+1.

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