Утро во Владивостоке. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В понедельник, 20 февраля, Приморье окажется во власти высотной ложбины. Синоптики обещают краю небольшой снег, умеренный северо-западный ветер. Утром температура воздуха в регионе до 25 градусов мороза, днем теплее: -14...-3°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, северо-западный. Утром температура воздуха во Владивостоке -9...-7°C, днём -6...-4°C.

В соседнем Уссурийске небольшой снег. Ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись после обеда. Температура воздуха в течение дня: -6...-4°C.

В Находке немного теплее: в утренние часы -9...-7°C, днём -5...-3°C. В городе без осадков, умеренный до сильного северо-западный ветер.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 20 февраля была холодной. Температурный минимум синоптики фиксировали в 1955 году, и составил он -24,2 °С. Максимально тепло было в 1922 году: +6,7 °С.

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