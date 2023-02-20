Длительность отключений – до восьми часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С отключений воды начнется рабочая неделя во Владивостоке. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, уже с 9 часов утра 20 февраля воду отключат в домах на следующих улицах:

проспект 100-летия Владивостока 159, 159а, 159б, 159в.

Водоснабжение подключат к 16 часам дня. Причина отключений – производство аварийных ремонтных работ.

Также с 9 до 17 часов воды не будет в домах по следующим адресам:

Гамарника 24, 26, 26а; Постышева 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

Здесь ХВС отключено по причине планового ремонта.

Во вторник, 21 февраля, с 9 до 17 часов воды не будет в домах по улицам:

Фадеева 32, 32а, 42, 42а, 42б.

Причина – аварийные ремонтные работы.

Следующее плановое отключение, которое также связано с ремонтными работами, состоится ровно через неделю, 28 февраля. Причины отключений также связаны с плановым ремонтом трубопровода.

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