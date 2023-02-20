Во Владивостоке малолитражка после столкновения с грузовиком улетела в дерево

Последствия автоаварии. Фото: dps_vl

Серьезная авария произошла минувшей ночью понедельника во Владивостоке. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». Версии участников ДТП разнятся. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел в районе дома по улице Некрасовская, 122, ст2. Там на трассе столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, водитель грузовой машины не уступил дорогу девушке за рулем Mazda Demio. Удар был такой силы, что малолитражку откинуло в дерево.

Участники ДТП. Фото: dps_vl

Легковой автомобиль получил серьезные механические и кузовные повреждения. Пострадала и его владелица. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали девушку в больницу с переломом руки.

К слову, сами участники автодорожки обстоятельства ДТП трактуют по-разному. Судя по всему, водитель габаритного транспорта свою вину признавать не хочет. Разбираться в случившемся предстоит сотрудникам полиции.

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